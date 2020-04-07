غدًا.. مصر للطيران تنظم رحلة لإعادة الكنديين إلى بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، رحلة استثنائية إلى مدينة تورونتو بكندا، لنقل نحو 344 كنديًا إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وناشدت سفارة كندا بالقاهرة، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، المواطنين الكنديين المتواجدين بالقاهرة الراغبين في العودة إلى بلادهم، سرعة تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من العودة على الرحلة المصرية المقررة غدًا.
فيما أدرجت مصر للطيران، مواعيد الرحلة المقررة غدًا الأربعاء، على موقعها، لتقلع من مطار القاهرة في الحادية عشر صباحًا وتصل إلى مدينة تورونتو في تمام الخامسة مساء.
وقدم السفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، الشكر إلى الشركة الوطنية مصر للطيران، على جهودها المبذولة وتعاونها مع السفارة الكندية من أجل تنظيم هذه الرحلة الاستثنائيه لعودة المواطنين الكنديين إلى بلادهم في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا، الذي ضرب العديد من بلدان دول العالم، وتسبب في وقف الطيران بين البلدان.
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