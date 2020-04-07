فتح المسجد لأداء صلاة المغرب.. إنهاء خدمة عامل بمديرية أوقاف الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فصل ابراهيم خالد محمد احمد، العامل بمديرية الجيزة، لقيامه بفتح مسجد علي بن أبي طالب بقرية الزاوية بمركز أوسيم، وأداء صلاة المغرب يوم الأحد الماضي جماعة بالمسجد، أثناء تواجده.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الوزارة في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .