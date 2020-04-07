محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمود مصطفى:
أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا اليوم الثلاثاء، قبل بداية شهر رمضان الكريم، للإعلان عن عدة قرارات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ونص البيان على ما يلي:
- تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان
- حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها
- حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف
- عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) هذا العام
- عدم إقامة أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل
- لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام
- فتح المساجد لن يتم إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة
- فتح المساجد يرتبط بتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان بلا تراويح واعتكاف.. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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