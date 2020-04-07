رمضان بلا تراويح واعتكاف.. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا اليوم الثلاثاء، قبل بداية شهر رمضان الكريم، للإعلان عن عدة قرارات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونص البيان على ما يلي:

- تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان

- حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها

- حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف

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- عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) هذا العام

- عدم إقامة أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل

- لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام

- فتح المساجد لن يتم إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة

- فتح المساجد يرتبط بتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر