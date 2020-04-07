القوى العاملة تخصص كارت ATM لصرف الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تخصيص فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أي تكلفة مالية على العامل (مجانا)، لسهولة الحصول على المنحة الاستثنائية المقدرة بـ500 جنيه للعمالة غبر المنتظمة المتضررة من كورونا.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سيقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل هذه الفيزا، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

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وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل هو أخر موعد لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل على الموقع الالكتروني للوزارة، على أن تستمر الوزارة في قبول طلبات التسجيل حتى الموعد المذكور.

وتبدأ في صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري.

يأتي الصرف من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.