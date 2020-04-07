مؤشر الخليج 365| العالم يقترب من مليون ونصف المليون إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

اقترب إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عالميًا من مليون ونصف المليون إصابة، إذ وصل عدد المُصابين حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة مليون و345 ألفًا، و46 إصابة. ويأتي ذلك بينما تُسابق حكومات العالم الوقت من أجل القضاء على الفيروس المُستجد.

وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا على قائمة الدول الأكثر إصابة، فيما جاءت إيطاليا بؤرة التفشي الأوروبية في المرتبة الثالثة، ثم حلت ألمانيا وفرنسا خلفها مباشرة بالمركزين الرابع والخامس.

ويظهر مؤشر الخليج 365 لحالات الإصابة تسجيل أمريكا 366ألفًا و614 حالة مؤكدة كأعلى دولة، وفي المركز الثاني إسبانيا بـ136 ألفًا و675، بزيادة قدرها 6 آلاف عن أمس، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ132 ألفًا و574، وعلى الرغم من أن الصين كان مصدر الفيروس إلا أنها تراجعت على مؤشر حالات الإصابة إلى المركز السادس.

ويمكنك عبر مؤشر الخليج 365 التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لإصابات كورونا كل يوم، وترتيب الدول الـ10 الأعلى والأقل تسجيلا للإصابات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميا منذ يناير الماضي.