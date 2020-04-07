شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة 1200 سرير.. السيسي: 6 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة جاهزة للافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك 6 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة جاهزة للافتتاح. وأضاف «السيسي»، خلال تفقده عناصر ومعدات القوات المسلحة لمواجهة انتشار كورونا، إن طاقة المستشفى الواحدة 200 سرير. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المستشفيات جههزة للتشغيل فورًا: «لما بنقول جاهزة للافتتاح يعني على المفتاح».

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