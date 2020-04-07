شكرا لقرائتكم خبر عن فض ٥ أسواق عشوائية في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، برئاسة سمير عمر، نائب رئيس المدينة، من فض ٥ أسواق عشوائية بطوخ وقرى الحصة والدير ومشتهر وزاوية بلتان لمخالفة البائعين تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بوقف الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال «عمر» إنه يتم الدفع بحملات منذ الصباح وحتى نهاية اليوم بصفة مستمرة للقضاء على الأسواق العشوائية بالتعاون مع قوات شرطة طوخ، والتي يصر الباعة الجائلين على إقامتها يوميا.

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وأضاف أن تلك الحملة بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، للقضاء على الأسواق العشوائية ومنعها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما شكل شباب قرية الحصة لجانا لتوعية المواطنين بخطورة التجمعات، والتوعية بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس وآليات التعامل معه.

وعلى صعيد متصل، دفعت مديرية الزراعة بالقليوبية بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضروات والفواكه والمعلبات بأسعار مدعمة للمواطنين بالقليوبية بداخلها السلع الأساسية والخضار بتخفيضات من 40 إلى 50% للتخفيف عن المواطنين.

فض الأسواق بشوارع القليوبية

فض الأسواق بشوارع القليوبية

فض الأسواق بشوارع القليوبية

فض الأسواق بشوارع القليوبية