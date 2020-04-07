شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تشن حملة مفاجئة على المخابز ومنافذ توزيع السلع بمحافظة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ قليل حملة على المخابز وبقالي التموين ومنافذ توزيع السلع بمحافظة القاهرة، للتأكد من انتظام عمليات إنتاج الخبز وتوزيعه للمواطنين، والتصدي لأي محاولات تلاعب من جانب البعض، حيث تبين انتظام عمل المخابز وتوفير حصص الدقيق لها باستمرار، وكذلك صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات في مواعيدها.

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جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار شن حملات رقابية على الأسواق على مستوى الجمهورية ومتابعة آليات عمل المخابز ومنافذ توزيع السلع المدعمة، حيث شارك في الحملة فؤاد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب محافظ القاهرة.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على قيام كل وكلاء الوزارة ومديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية للتأكد من انتظام العمل في كل المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز التي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكل السلع الغذائية.

وطالب «المصيلحي» المحافظين بضرورة التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحًا، ليتم إعداد الخبز ويكون متوافرًا للمواطنين مع بدء الحركة صباحًا عقب ساعات الحظر، لافتاً إلى أن المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد أن تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.