شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» تدعم قرارات «الأوقاف» بغلق المساجد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتوصيات تدعم قرارات وزارة الأوقاف في تشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الأذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، حفاظًا على الأمن الصحي للمجتمع.

ومن جانبها، تشكر وزارة الأوقاف، لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على هذه التوصيات، وتؤكد على أخذها بمنتهى الجد والحسم.