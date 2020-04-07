شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء صرف 500 جنيه لـ1.5 مليون عامل غير منتظم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، عن بدء صرف المنحة الأولي التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة «كورونا» ومقدارها 500 جنيه، لنحو 1.5 مليون عامل، اعتبارا من الأحد المقب وحتي الخميس 16 أبريل، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من الوزارة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح الوزير، في بيان صحفي، الثلاثاء، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM) مجانًا للعامل، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سوف يحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

وشدد الوزير علي أن الوزارة ستستمر في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تقم بالتسجيل ، حتي نهاية بعد غد الخميس، تسهيلا علي هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرا إلي أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وأوضح سعفان كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

Advertisements

الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

اختيار أضغط هنا للتسجيل.

املأ بيانات الاستمارة.

اضغط على إرسال.