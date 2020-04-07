شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تلقينا 428 طلبًا خلال أسبوعين لتخصيص 74 قطعة أرض في 13 مدينة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آليات التخصيص للأراضي بالمدن الجديدة، تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتُلقى استجابة واسعة من المستثمرين.

وأضاف الجزار أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت 428 طلبًا، خلال 15 يومًا فقط، في الفترة من 1 إلى 15 مارس الماضي، لتخصيص 74 قطعة أرض بمساحة حوالي 105 أفدنة، تم الإعلان عنها بالموقع الإلكترونى للهيئة، في 13 مدينة جديدة، بأنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة خدمية متنوعة.

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وأوضح وزير الإسكان، أنه منذ منتصف العام الماضي، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آلية جديدة للتخصيص الفوري، للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفقًا لعدة ضوابط، وذلك بهدف سرعة توفير وتخصيص الأراضي، وتسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تراجع باستمرار الضوابط المحددة لآلية التخصيص الفورى للأراضي للمستثمرين بالمدن الجديدة، وتعمل على تطوير وتنقيح تلك الآليات، بما يتماشى مع متطلبات المستثمرين الجادين، حيث أقر مجلس إدارة الهيئة عددًا من الضوابط، ومنها، التزام الهيئة بالإعلان على موقعها الإلكتروني عن جميع الأراضي المتاحة للتخصيص بجميع المدن الجديدة، وتوضيح النشاط والاشتراطات البنائية والسعر المبدئي تطبيقًا لمبدأ الشفافية، وأن يكون التقدم بطلبات الحجز مصحوبًا بشيك مقبول الدفع بقيمة 10% من ثمن الأرض المطلوب تخصيصها بمقر الهيئة من الشركات فقط، خلال المدة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الطلبات التي تقدم بها المستثمرون في النصف الأول من شهر مارس الماضي، كانت لتخصيص 74 قطعة أرض بمساحة حوالي 105 أفدنة، في 13 مدينة جديدة، وهي «الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والشروق، والعبور، وسوهاج الجديدة»، بأنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة خدمية متنوعة تعليمية وطبية وتجارية وغيرها.