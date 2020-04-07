شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة شركات السياحة» تكشف كواليس بحث احتياجات القطاع.. وتشكر الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المستمر والمساندة غير المسبوقة للقطاع وإزالة الكثير من القيود التي كانت تعوقه.

وأكد مجلس إدارة الغرفة أن «القطاع السياحي بأثره تابع بمزيد من الاهتمام والامتنان القرارات المهمة والتوجيهات الفورية التي وجه بها الرئيس مساء الاثنين في اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وشملت القرارات إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، ودراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة.

وأكد حسام الشاعر مجلس إدارة الغرفة أن «هذا الموقف ليس بجديد على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تشهد السياحة في عصره اهتماما حكوميًا غير مسبوق».

وأشار إلى أن «القطاع أرسل عدة برقيات شكر للرئيس السيسي الفترة الأخيرة والتي شهدت عدة قرارات للرئيس طالب بها القطاع لعقود دون جدوى وتحولت إلى واقع فعلي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف الشاعر أنه «فور ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر وبدء تداعياتها أكد القطاع السياحي أن صحة المصريين وسلامتهم أهم من أي شيء آخر، ونفذنا جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة إيمانا منا بأهميتها لحياة المصريين وثقتنا في الإدارة المتميزة لحكومة د. مصطفي مدبولي للأزمة.

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وأشار إلى أن «تلك الإجراءات والتطورات التي حدثت كان لها بالطبع تداعياتها السلبية على القطاع بكل أنشطته.. وبمجرد توضيح تلك التداعيات كانت قرارات الرئيس الفورية بعدة قرارات لتخفف من هذه التداعيات».

وكشف الشاعر أن «الأيام الماضية شهدت عدة إجتماعات مكثفة لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني مع رؤساء الاتحاد والغرف السياحية تم بحث تداعيات الأزمة على القطاع ووضع عدة تصورات لمساندة الحكومة للقطاع لعبور تلك الأزمة».

ولفت إلى أنه كانت هناك متابعة مستمرة لتلك الاجتماعات ومساندة لمطالب القطاع من قبل رئيس الوزراء.. وكانت المفاجأة السارة بإصدار الرئيس السيسي قرارته الأخيرة تلبية لمطالب القطاع

كما وجه الشاعر الشكر أيضا نيابة عن كافة شركات السياحة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يبدي تعاونا كبيرا للقطاع واستجابات غير مسبوقة لمطالبه.

وقال الشاعر إن أحد أسباب هذا التعاون الغير مسبوق بين الحكومة والقطاع السياحي الجهد الكبير الذي يبذله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والتعاون المثالي بينه وبين القطاع في منظومة عمل جماعي غير مسبوق على الإطلاق.

كما وجه الشكر إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي لدوره المهم في دعم القطاع المصرفي للسياحة بعدة مبادرات مميزة للغاية.. وأيضا كافة الوزارات والهيئات التي يتعلق عملها بالسياحة.

وفي ختام تصريحاته، أكد الشاعر أن هذه المنظومة الرائعة من العمل الجماعي والدعم الحكومي جعلت السياحة أسرع القطاعات نموا إلى أن اندلعت أزمة انتشار مرض كورونا، وهي أزمة عالمية أدت لتوقف النشاط تماما.

وشدد الشاعر على أنه بمجرد انتهاء تلك الأزمة وبفضل هذا التعاون الحكومي على أعلى مستوى ستنطلق صناعة السياحة وتعود سريعا لمعدلات النمو العالية.