شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بافتتاح ثالث أكبر مصنع للكحول بالصعيد: «سينتج ٨ أطنان يوميًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة افتتاح وتشغيل مصنع إنتاج الكحول بالمنطقة الصناعية، وهو أكبر مصنع على مستوى الصعيد، والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، بعد توفيق أوضاعه الإدارية التي تعطلت لأكثر من عامين، والذي سينتج الكحول ومواد أخرى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه، ما يساهم في خفض أسعارها في السوق المحلى وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية، وبالتالى تكثيف العمل في منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد .

وطلب محافظ أسوان خلال استقباله المستثمر صاحب المصنع بحضور العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية، الثلاثاء، بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة في الحملة الموحدة التي تقوم بها المحافظة حالياً لتطهير وتعقيم جميع الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى والمناطق النائية لتحقيق البيئة الآمنة للمواطنين وعدم إصابتهم بهذا المرض .

من جانبه، أكد المستثمر أن المصنع الجديد سيبدأ بطاقة إنتاجية 6 أطنان يومياً، وسيعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 أطنان يومياً ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات، والذي سيساهم في خفض أسعار الكحول بحوالى 50 % من الأسعار الحالية، بجانب أن الإنتاج مطابق للمواصفات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب.