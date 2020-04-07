شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نجحنا في أي تحدي واجهناه.. و«30 يونيو» نجحت بتكاتفنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة بكل عناصرها قيادة وحكومة وشعب معنية بالمواجهة في أي تحدي تواجهه، مشددا على أن أي تحدي نواجهه نوفق فيه، مضيفًا أن 30 يونيو نجحت عندما تكاتف الجميع وكذلك مواجهة الإرهاب.

وأضاف الرئيس، خلال تفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، الثلاثاء، أن القوات المسلحة والشرطة لا تزالان تواجهان الإرهاب، داعيا لمزيد من الجهد لتخطى هذه المرحلة.