شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن «التشكيك»: «هأخبي ليه؟ الدنيا كلها عايشة نفس الوضع ومالناش ذنب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حالة التشكيك التي تمر بها مصر الآن في ظل الإجراءات التي تتبعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال: «لو عايزين مصر خالية من الأشرار، علينا أن نعرف أن هناك جزءًا من المواجهة نقوم به جميعًا، هناك عملية من التشكيك في أن السلع مش موجودة، وأنا بقول أنا هأخبي عليكم ليه؟، الوضع الذي نمر به الآن الدنيا كلها عايشاه وإحنا عايشينه وملناش ذنب فيه».

وتابع: «علينا عدم الانتباه للشائعات، فمواجهة الأشرار لن تنتهى ومُصرّون على أن نعيش أحرارًا».