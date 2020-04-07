شكرا لقرائتكم خبر عن «حراسة مشددة» على 5 منازل في الحجر بقرية «بولين» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت مديرية أمن البحيرة، حراسة مشددة على 5 منازل بقرية بولين بمركز كفر الدوار، وتم توفير الوجبات الثلاث للأسر، كما قامت شركات الغزل في كفر الدوار بإعطاء العاملين منهم من أبناء القرية إجازة لإتمام إجراءات الحجر المنزلي.

وكان قد أصيب 5 أشخاص من أهالي القرية بفيروس كورونا، وتم نقلهم لمستشفيات الحجر الصحي، بينما لم تظهر نتائج الفحص سلبية إصابة المخالطين لهم بالفيروس.