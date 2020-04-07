شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع إجراءات مواجهة كورونا مع وكيل «صحة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمتابعة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولى التأمين الصحي بالشرقية، وممثلً جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

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وقال «شاهين» إن اللقاء تناول الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المطلوب اتباعها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل المدينة وفي المصانع والشركات، وكذا دور جمعية المستثمرين في التنسيق مع المصانع وضرورة توافر أجهزة الكشف عن الفيروس للكشف عن أي إصابات محتملة بين العمال.

وقدَّم رئيس الجهاز عرضاً حول موقف الخدمات الصحية في المدينة من مراكز طبية ووحدات صحية واستعدادات جهاز المدينة لتنفيذ أي تعديلات على المراكز الطبية لتكون صالحة في استقبال المرضى من أهل مدينة العاشر من رمضان في حال انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى.

كما تم على هامش اللقاء، معاينة أحد المراكز الطبية بالمدينة على مساحة 2000 م2 ومكون من 3 أدوار جنوب غرب الحي الـ10 بالمدينة، حيث كلف الدكتور هشام مسعود، وحدة مكافحة العدوى وإدارة الجودة بوزارة الصحة بمعاينة المبنى لدراسة الاستخدام الأمثل والخدمات الطبية التي سيقوم بها وفقاً لاحتياجات المدينة والإمكانات المتاحة.