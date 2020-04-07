شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع مستحقات مصري توفى طبيعيا بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي طبيعيا، السيد على عبدالحميد عبدالباقي، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري السيد على عبدالحميد عبدالباقي بالمدينة المنورة، وفاة طبيعية، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقاته.

وأشار المستشار العمالي وليد عبدالرازق أحمد، إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء «كورونا» المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق مع رئيس الجالية للوقوف على دفن الجثمان، وتم إرسال تفويض من شقيق المرحوم لدفنه في المدينة المنورة، وسوف يتم متابعه مستحقاته أول بأول مع أسرة المتوفي بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.