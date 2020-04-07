شكرا لقرائتكم خبر عن من 1 لـ 28 يوليو.. وزيرة التخطيط تعلن تعديل موعد التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بصدد استكمال البرامج التدريبية الخاصة «بجائزة مصر للتميز الحكومى» عن بعد من خلال خدمات الوسائط التكنولوجية، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.

وأوضحت «السعيد» أنه تم تعديل موعد التقدم لكل فئات جائزة مصر للتميز الحكومى لتكون من 1 يوليو وحتى 28 يوليو المقبل، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة حاليًا.

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وأضافت أنه يتم العمل على توفير المادة العلمية للتدريبات لكل فئات الجائزة من خلال مجموعة من الوسائط الإلكترونية ترتكز على محورين مهمين؛ هما توفير مزيد من التوعية والمعلومات حول فئات ومعايير الجائزة، والمحور الآخر هو التدريب عن بعد وإتاحة البرامج التخصصية الخاصة بالجائزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إتاحة تلك البرامج التدريبية التخصصية سيكون على عدة مسارات منها تقديم فيديوهات للمواد العلمية والتدريبية، أو عروض مكتوبة (باور بوينت)، أو ملخصات ومعلومات متاحة على الموقع الإلكترونى أو صفحة الفيسبوك الخاصة بجائزة مصر للتميز الحكومى، كما سيتم توفير قناة محدد على موقع الجائزة للأسئلة المتكررة وإجاباتها، وذلك من أجل توفير أكثر من أداة إلكترونية تناسب الجميع، مشيرة إلى أن تلك البرامج التخصصية تتمثل في إدارة الابتكار، استشراف المستقبل، التخطيط الاستراتيجى، تجربة المتعامل، وإعداد وصياغة مؤشرات الأداء، وغير ذلك.

ولفتت إلى أن الفترة الحالية والأزمة التي تمر بها مصر والعالم أجمع؛ أثبتت أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وأهمية التحول الرقمى والخدمات التكنولوجية وما تقدمه من خدمات الاتصال عن بعد سواء كانت تلك الاتصالات بشكل شخصى أو بهدف العمل وإنهاء المعاملات.