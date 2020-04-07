شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القوات المسلحة درع مصر وسندها منذ آلاف السنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه طالب الحكومة بالعمل على تقليل أعداد العاملين من السيدات وهذا ليس تقليلًا من شأنهن، بجانب تقليل عمالة كبار السن، وذلك خلال فترة مواجهة كورونا.

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وتابع السيسي: «العرض الذي تم اليوم من قبل القوات المسلحة، لكي أطمئن الجميع بأن هناك نسقًا آخر جاهزًا لمواجهة الأزمة الراهنة، القوات المسلحة هي درع مصر وسندها منذ آلاف السنين».

وطالب الرئيس القطاع الخاص بتخفيض العمالة خلال الفترة الراهنة دون المساس برواتبهم، وقال: «بشأن المخزون الإستراتيجي نعمل دائمًا على ألا يقل عن 3 شهور، أنا عايز أقول الأمور ماشية، خايفين من إيه».

وتطرق السيسي مجددًا للقطاع الخاص، وقال: «أطالب القطاع الخاص بتخفيض عدد العمالة خلال الأزمة الراهنة ولكن دون المساس برواتبهم أو تسريحهم».