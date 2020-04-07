شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: مخزون سلع رمضان آمن.. لا داعي للزحام على المجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الثلاثاء، جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية، للتأكد من وجود السلع التموينية ووفرتها، وكذلك صرف المواطنين للمقررات التموينية للمواطنين وفرق نقاط الخبز والتأكد من عدم وجود ازدحام أو تكدسات بالمجمعات الاستهلاكية.

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كما تفقد «سعدالله» السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان وكمياتها وجودتها وأسعارها، والتأكد من إعلان الأسعار على جميع السلع الغذائية ومدد صلاحيتها، حيث يتوافر بالمجمعات البلح وجوز الهند والزبيب وقمر الدين والبندق وعين الجمل والزيوت بأنواعها والدقيق والمكرونة وأنواع متعددة من السمن والشاى والصلصة والمعلبات والمنظفات والمطهرات كذلك وجود اللحوم والدواجن والأسماك بكميات وفيرة ولحوم برازيلى ولحوم سودانى ولحوم مجمدة ودواجن مجمدة.

وأكد وكيل الوزارة وجود مخزون آمن من الخضر والفاكهة بأنواعها والبطاطس والبصل والليمون والفلفل والبسلة والفاصوليا والموز والتفاح والكنتالوب والبرتقال والجوافة والفراولة.

وشدد «سعدالله» على أن «المجمعات الاستهلاكية متوافر بها جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، مؤكدًا أن مخزون السلع آمن، ولا توجد أي مشاكل، ولا داعي للقلق أو التزاحم، كما أبدى المواطنون ارتياحهم لتوافر السلع بالمجمعات والأسعار المعلنة، وتواجد رجال التموين بالمجمعات والمخابز والأسواق بصورة دائمة».