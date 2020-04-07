شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: قرارات الرئيس لدعم القطاع تساعدنا فى العودة بقوة بعد نهاية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن الأيام الماضية شهدت عدة إجتماعات مكثفة لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني مع رؤساء الاتحاد والغرف السياحية، تم خلالها بحث تداعيات الأزمة علي القطاع ووضع عدة تصورات لمساندة الحكومة للقطاع لعبور تلك الأزمة، لافتا إلى أنه كانت هناك متابعة مستمرة لتلك الاجتماعات ومساندة لمطالب القطاع من قبل رئيس الوزراء، وكانت المفاجأة السارة بإصدار الرئيس السيسي قرارته الأخيرة تلبية لمطالب القطاع.

ولفت إلى أن القرارات شملت إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، ودراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة.

وأكد حسام الشاعر مجلس إدارة الغرفة ان هذا الموقف ليس بجديد علي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تشهد السياحة في عصره اهتماما حكوميًا غير مسبوق، مشيرا الي ان القطاع أرسل عدة برقيات شكر للرئيس السيسي الفترة الأخيرة والتي شهدت عدة قرارات للرئيس طالب بها القطاع لعقود دون جدوي وتحولت الي واقع فعلي في عهده.

وأضاف الشاعر أنه فور ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر وبدء تداعياتها، اكد القطاع السياحي ان صحة المصريين وسلامتهم أهم من أى شئ آخر، ونفذنا كافة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة ايمانا منا بأهميتها لحياة المصريين وثقتنا فى الإدارة المتميزة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى للأزمة.

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وقال إن تلك الإجراءات والتطورات التى حدثت كان لها بالطبع تداعياتها السلبية على القطاع بكافة أنشطته، وبمجرد توضيح تلك التداعيات كانت قرارات الرئيس الفورية بعدة قرارات لتخفف من هذه التداعيات.

كما وجه الشاعر الشكر أيضا نيابة عن كافة شركات السياحة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يبدي تعاونا كبيرا للقطاع واستجابات غير مسبوقة لمطالبه.

وقال الشاعر أن أحد أسباب هذا التعاون غير المسبوق بين الحكومة والقطاع السياحي الجهد الكبير الذي يبذله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والتعاون المثالي بينه وبين القطاع في منظومة عمل جماعي غير مسبوق علي الإطلاق.

كما وجه الشكر الي طارق عامر محافظ البنك المركزي لدوره المهم في دعم القطاع المصرفي للسياحة بعدة مبادرات مميزة للغاية، وأيضا كافة الوزارات والهيئات التي يتعلق عملها بالسياحة و اكد الشاعر علي انه بمجرد انتهاء تلك الأزمة وبفضل هذا التعاون الحكومي علي اعلي مستوي سوف تنطلق صناعة السياحة وتعود سريعا لمعدلات النمو العالية.