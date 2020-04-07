شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشكل مجموعة إدارة أزمة للتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف – رئيس القطاع الدينى.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من: المهندس سمير مصطفى الشال – رئيس قطاع الخدمات المركزية، والمهندس سيد محروس – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وهشام عبد العزيز على – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و عبد الله حسن عبد القوي – مساعد الوزير لشئون المتابعة . وتضم اللجنة المهندس شريف أحمد مصطفى - رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، و الدكتورة مها عقل – رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.

وتشكلت اللجنة للتعامل السريع مع كل ما يتصل بآثار انتشار فيروس كورونا، على أن يكون الدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد الوزير لشئون المتابعة مقررًا لللجنة ومتحدثًا رسميًا باسمها فيما يخص عملها.

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كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت بيانا قبل قليل أكدت فيه أنه نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازى قررت تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية فى رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها.

وأكدت الوزارة على حظر أى عمليات إفطار جماعى بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.

كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" هذا العام، وكذلك أى ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات فى الشهر الفضيل.