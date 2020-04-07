شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشات السياحية 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشات السياحية 3 أشهر، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.