شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الأمور تحت السيطرة بجهد وزارات الصحة والإعلام والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مع الالتزام والمسؤولية الكاملة كان يمكن ان يكون حجم العدوى والاصابات والوفيات بفيروس كورونا أقل، مضيفا: "لكن برضه بقول ان الأمور تحت السيطرة وجهد وزارة الصحة والاعلام والداخلية .

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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