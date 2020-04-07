الرئيس: 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم اتخاذ قرار ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة، وذلك ضمن قرارات مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
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