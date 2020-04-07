الرئيس السيسي: "إذا أردنا مصر خالية من الأشرار علينا الابتعاد عن الشائعات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إذا أردنا مصر خالية من الأشرار علينا الابتعاد عن الشائعات"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعرض للشائعات من أهل الشر على مدار السنوات الماضية ويتم التشكيك فى كافة القرارات والإجراءات. Advertisements جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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