شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: تخصيص منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم تخصيص منحة مقدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة فى إطار قرارات مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. Advertisements جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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