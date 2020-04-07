شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يشكر القوات المسلحة وأجهزة الدولة على الجهد المبذول لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشكر إلى أجهزة الدولة وكافة قطاعات القوات المسلحة، فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى انه يدعو إلى مزيد من الجهد والإجراءات والتفهم لمطالب هذا الأمر وهذه المرحلة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال تفقده لمعدات أجهزة القوات المسلحة، أن الشعب المصرى كان دائما يلبى ما يطلبه منه منذ أن تولى مسئولية الحكم ومن قبلها، قائلا: "انا مش لوحدى.. احنا معانا مع بعض.. ثم أحنا مع بعض.. الشعب والحكومة وكافة الأجهزة.. وكل تحدى بيقلبنا كلنا مع بعض.. وفى كل تحدى كنا مع بعض وفقنا فيه".

وتابع الرئيس السيسى: "ثورة 30 يونيو مكنتش هتنجح إلا لما كنا بعض.. وبعدها مرحلة الإرهاب الصعبة.. وانا بفكركم ورغم صعوبة الموقف إلا أن القوات المسلحة والشرطة متسمرة فى المواجهة.. والنجاحات تحققت بوجود الشعب المصرى.. والتحدى التالت كان مسار الإصلاح الاقتصادى.. وهذا الأمر لم يكن بهذا الشكل إلا من خلال الشعب واستطاعنا نجاحات عظمية فى الملف الاقتصادى".