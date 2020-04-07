شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع صائب عريقات تعاون مصر وفلسطين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم اتصالاً من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات حيث تناولا التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية العمل والتعاون بين السلطات المصرية والفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة في المرحلة القادمة.
كما تناول الاتصال التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، إذ تم الاتفاق حول أهمية التحضير لاستئناف العملية التفاوضية في أقرب فرصة ممكنة في أعقاب انتهاء أزمة كورونا، وعلى أهمية ألا يتخذ الطرفان أية إجراءات أحادية تضر بفرص التوصل إلى السلام العادل وتخالف الشرعية الدولية ومقرراتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع صائب عريقات تعاون مصر وفلسطين لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.