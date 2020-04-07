شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع صائب عريقات تعاون مصر وفلسطين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم اتصالاً من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات حيث تناولا التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية العمل والتعاون بين السلطات المصرية والفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة في المرحلة القادمة.

كما تناول الاتصال التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، إذ تم الاتفاق حول أهمية التحضير لاستئناف العملية التفاوضية في أقرب فرصة ممكنة في أعقاب انتهاء أزمة كورونا، وعلى أهمية ألا يتخذ الطرفان أية إجراءات أحادية تضر بفرص التوصل إلى السلام العادل وتخالف الشرعية الدولية ومقرراتها.