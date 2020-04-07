شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يناشد المصريين بالحرص لمواجهة كورونا.. يؤكد: أى تطور صعب تكلفته كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ثقته فى وعى الشعب المصرى، مؤكدًا أن الحزم ليس معناه الترهيب، ولكنه إجراءات نعملها مع بعضنا من أجل بلدنا ومستقبلنا.
وخاطب الرئيس المواطن المصرى بقوله: "حرصك ينعكس فى الآخر على مستقبل البلد وشبابها، وأى تطور صعب لا قدر الله تكلفته هتكون كبيرة جدًا علينا".
وأضاف الرئيس: "لو كنا التزمنا من أول مارس بناء على إجراءات الحكومة كنا هنديى اقل بكتير فى حجم العدد والخسائر".
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
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