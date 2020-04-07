الرئيس السيسى يوجه العزاء لضحايا فيروس كورونا ويتمنى الشفاء لكل المصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، العزاء لصحايا فيروس كورونا ويتمنى الشفاء لكل المصابين. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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