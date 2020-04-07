الرئيس السيسي: حرصت على عدم تخويف أو بث القلق والخوف للناس فى ظل كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه حرص على عدم تخويف او بث القلق والخوف للناس فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا سنعبر جميعاً تحدي مواجهة فيروس كورونا، ودلك من خلال تعاوننا جميعاً بعضنا البعض، حتي تنجح مصر في تجاوز آثار هذا الفيروس.
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
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