شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نشكر القطاع الخاص لدعمه مصر وأطالبه بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن اختبار قدراتنا على افتتاح مشروعات جديدة فى ظل الظروف مخاطرة، متابعا: "بس خايف على روحكم المعنوية والبلد فيها حاجات كتيرة تم تنفيذها خلال السنين اللى فاتت والكلام ده ممكن نفتتحه النهاردة لكن تم تأجيلها إلى السنة القادمة".
ودعا الرئيس السيسى، المواطنين لعدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية: "عاملين حسابنا فى كل حاجة ولا يوجد مشكلة فى توفير السلع ولدينا احتياجات تكفى لأشهر.. ومحدش أبدا يهز ثقتكم والحاجات موجودة وزيادة".
وقدم الرئيس الشكر للقطاع الخاص على الدعم الذى يقدمه لمصر فى هذه الظروف، مضيفا: "ودعا الرئيس القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها".
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