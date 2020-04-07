شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: كل السلع متوفرة والحد الأدنى للاحتياطى الاستراتيجى لا يقل عن 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل السلع متوفرة ولا يوجد أى داعى للخوف، مشددا على أن الحد الأدنى للاحتياطى الاستراتيجى لا يقل عن 3 أشهر.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.