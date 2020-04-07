شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مواجهة الأشرار لن تنتهى.. ومصرون على أن نعيش أحرارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مواجهة الأشرار لن تنتهى ومصرون على أن نعيش "أحرار"، مشددا على أن الشائعات لن تنتهى وهذه سياسة الأشرار من خلال التشكيك فى الدولة والسعى إلى خفض معنويات المصريين.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.