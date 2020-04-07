شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الأردنية توجه تهمة لمصاب بفيروس كورونا خالط عدة أشخاص عمدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس النيابة العامة فى الأردن القاضى محمد سعيد الشريدة أنه تم اليوم تسجيل قضية جزائى لدى دائرة مدعي عام عمان بحق أحد الاشخاص الشخص والذى كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء وذلك خلافاً لأوامر الدفاع.

وقال الشريدة لوكالة عمون الأردنية إن النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء.

وأكد المسئول الأردنى أن هذا الفعل يشكل جرماً تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم.

كان وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر قد أعلن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.

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كما أعلن الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء أمس الاثنين عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في الأردن إلى 6 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى شفاء 16 مصاباً من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المملكة إلى 126، مع بقاء 217 حالة في المستشفيات.



وبين تفاصيل الحالات الأربع الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي: حالة مخالطة لزوجته وأبنته القادمتين من إيطاليا منذ شباط الماضي، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب نتيجة مخالطته لأحد المصابين اللبنانيين، وفتاة مخالطة لأحد المصابين، إذ يتم الآن عزل مخالطيها، إضافة إلى حالة وفاة سجلت في أحد المستشفيات الخاصة، إذ أخذت عينة من المتوفي وكانت إيجابية.



وقال وزير الصحة: "إن هذا الوباء كالنار وأنتم وقودها فتباعدوا، فلا تجد النار وقوداً لكي تحرقه فتنطفئ"، مشيراً إلى أن هذه المقولة للصحابي عمرو بن العاص قالها قبل 1400 عام واستطاعوا بها أن يقضوا على الطاعون.



ودعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، والتباعد عن بعضهم البعض في حال خرجوا لقضاء حوائجهم وشراء المواد الأساسية، مؤكداً أن العائلات تصاب في أكملها نتيجة استهتار البعض