شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تطهير وتعقيم وسائل النقل والمواقف، مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق ، مضيفا: "دى حرب ودى وقتها ومقدرين ده ونحاول ان نعمله ، لما بشوف الدنيا عاملة أزاى فى الشوارع وبنزل مش حاسس من إجراءات الناس أنها مخليا بالها وبشوف ناس مش حاطة الكمامات في الميكروباصات".
وأكد الرئيس السيسي استعداده الكامل في توفير الكمامات بنصف التكلفة أو مجانا، قائلا:" الكمامات لو الأمر محتاج نوزعها بنصف التكلفة أو من غيرها خالص"، مش عاوزين ناخد إجراء أكثر حدا فى عشان حياتنا متتوقفش".
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
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