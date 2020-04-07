السيسي: القوات المسلحة درع مصر منذ آلاف السنين وسندها وفى خدمة شعبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القوات المسلحة درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها، على مدار الآف السنين، مطالبا القوات المسلحة بتوزيع وإنتاج المزيد من الأدوات الوقائية. Advertisements جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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