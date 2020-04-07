شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، وبحضور عدد من الجهات المعنية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أكد خلاله أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كوروناالمستجد في البناء العشوائي.

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وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، بتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.