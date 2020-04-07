شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: يجب على القطاع الخاص الانتباه دون المساس بمرتبات الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص إلى عدم المساس بمرتبات العمال، قائلا:"يجب على القطاع الخاص الانتباه لهذا الأمر دون المساس بمرتبات الناس، مضيفا: "طلبنا من الحكومة تخفيض أعداد الموظفين وإعفاء كبار السن من العمل". Advertisements جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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