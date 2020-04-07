السيسي: "بنزل وحدى أتفقد الأحوال بشوف الناس فى الميكروباص بدون كمامات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تهاون المواطنين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا. وقال الرئيس: "ساعات بنزل لوحدى أشوف الدنيا ماشية ازاى فى الشارع فى الوقت اللى ما فيهوش حظر.. ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات". Advertisements وأضاف الرئيس أن الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة. وتابع الرئيس: "أنا اطمنت على السكة الحديد والمترو لكن محتاجين تطهير كل وسائل النقل فى الدولة وده دور الدولة والجيش". جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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