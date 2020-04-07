شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الخدمة الوطنية: إنتاج 5 آلاف طن من مواد التطهير والتعقيم يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مصطفى أمين على مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، إن الجهاز يساهم مع أجهزة الدولة في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق.

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في كلمة خلال تفقد الرئيس السيسي للعناصر والمعدات والاطقم التابعة للقوات المسلحة في جهود مكافحة كورونا، أن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت الجهاز في اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة في توفير السلع الغذائية ومواد التطهير وتأمين توافرها في الأسواق بأسعار مناسية في هذه الظروف التي يمر بها العالم باسره.

Advertisements

وأشار إلى مساهمة الجهاز في توفير السلع الغذائية في جميع المحافظات، منوها بتجهيز 25 ألف طن من اللحوم والدواجن والأسماك بخلاف 18 ألف طن من السلاع الغذائية الأخرى مثل زيت الطعام والسكر والعديد من الخضروات.

وعن مواد التطهير والتعقيم، قال، إن شركة النصر للكيماويات تعمل على انتاج المواد الكيماوية الخاصة بالتطهير والتعقيم، فضلا عن العديد من مواد التطهير وتعقيم الايدى للاستخدام الشخصي ، مضيفا: "توفير هذه المنتجات في عبوات مختلفة الاحجام لتتلاءم وتتماشى مع كافة المستهلكين، وتوفير 5 آلاف طن يوميا بخلاف 80 ألف طن من مواد التطهير تم تسليمها من العديد للأجهزة المدنية.