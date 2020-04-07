شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الخدمة الوطنية: إنتاج 5 آلاف طن من مواد التطهير والتعقيم يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مصطفى أمين على مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، إن الجهاز يساهم مع أجهزة الدولة في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في كلمة خلال تفقد الرئيس السيسي للعناصر والمعدات والاطقم التابعة للقوات المسلحة في جهود مكافحة كورونا، أن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت الجهاز في اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة في توفير السلع الغذائية ومواد التطهير وتأمين توافرها في الأسواق بأسعار مناسية في هذه الظروف التي يمر بها العالم باسره.
وأشار إلى مساهمة الجهاز في توفير السلع الغذائية في جميع المحافظات، منوها بتجهيز 25 ألف طن من اللحوم والدواجن والأسماك بخلاف 18 ألف طن من السلاع الغذائية الأخرى مثل زيت الطعام والسكر والعديد من الخضروات.
وعن مواد التطهير والتعقيم، قال، إن شركة النصر للكيماويات تعمل على انتاج المواد الكيماوية الخاصة بالتطهير والتعقيم، فضلا عن العديد من مواد التطهير وتعقيم الايدى للاستخدام الشخصي ، مضيفا: "توفير هذه المنتجات في عبوات مختلفة الاحجام لتتلاءم وتتماشى مع كافة المستهلكين، وتوفير 5 آلاف طن يوميا بخلاف 80 ألف طن من مواد التطهير تم تسليمها من العديد للأجهزة المدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الخدمة الوطنية: إنتاج 5 آلاف طن من مواد التطهير والتعقيم يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.