شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لست مع تعطيل عمل الدولة المصرية أو وقف الحياة بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لست مع تعطيل عمل الدولة المصرية ونوقف الحياة كاملة.. ده خطير جدا فيه ملايين من الناس يبتشغتل فى الدولة". جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد. Advertisements

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