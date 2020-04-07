شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: بتعاوننا جميعاً سنعبر تحدى كورونا وننجح فى تجاوز آثاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا سنعبر جميعاً تحدي مواجهة فيروس كورونا، ودلك من خلال تعاوننا جميعاً بعضنا البعض، حتي تنجح مصر في تجاوز آثار هذا الفيروس.

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جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.