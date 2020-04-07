شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنتج 100 ألف كمامة يوميا وطائرات للحالات الحرجة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اللواء وليد أبو المجد، رئيس هيئة الامداد والتموين، أن القوات المسلحة لديها احتياطى من الكمامات يصل إلى 5 مليون كمامة، كما هناك خطوط للانتاج تصل إلى 100 ألف كمامة يوميا.

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وأضاف رئيس هيئة الامداد والتموين، فى كلمته أمام الرئيس السيسى، أثناء تفقده معدات وأطقم القوات المسلحة المعاونة للجهات المدنية فى التعامل مع فيروس كورونا، أنه هناك طائرات مستعدة لنقل الحالات الحرجة، بالاضافة إلى أن هناك تعاون كامل مع الجهات المعنية للدفع بكافة الإمكانيات المتاحة وفق المطلوب.