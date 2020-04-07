شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: بأنزل لوحدي وبأشوف الناس في الميكروباص بدون كمامات (مُحدث) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة بكل عناصرها، قيادة وحكومة وشعبًا، معنية بالمواجهة في أي تحدٍ تواجهه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أن القوات المسلحة والشرطة لا يزالون يواجهون الإرهاب، داعيًا لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة.

وتابع الرئيس السيسي: «ساعات بأنزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية إزاى في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر»، مشيرًا إلى أنه «لما بأنزل مش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بأشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات».

وأكمل: «الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو دون تكلفة خالص مافيش مشكلة»، وأردف: «حرصنا على وضع الكمامات اليوم حتى نوصل رسالة إننا واخدين بالنا».

وطالب الرئيس المواطنين بالتزام أكثر، قائلًا: «مش عايزين ناخد إجراءات أكثر حدّة عليكم علشان حياتنا ما تتوقفش».

وأضاف الرئيس: «أنا اطمنت على السكة الحديد والمترو، لكن محتاجين تطهير كل وسائل النقل في الدولة وده دور الدولة والجيش».

وقال السيسي إنه يتوجه بالشكر لعناصر الأطقم الطبية، لما يقدمونه من مواجهة وتضحيات ودورهم خلال مواجهة أزمة كورونا.

ولفت الرئيس السيسى إلى أنه يجب على المواطنين الالتزام بإجرات الوقاية خاصة في وسائل النقل، مشددًا على انه حتى الآن الأمور لا تزال تحت السيطرة.

وأشاد «السيسي» بجهود وزارة الداخلية خلال فترة حظر التجول، قائلًا إنه «كنت حريصًا على قيام وزارة الداخلية بهذه المهمة بمفردها لقدرتها على تنفيذها بنجاح».

وأكمل «السيسي»: «لابد من توخى الحذر من جانب المواطنين للحفاظ على صحتهم وبلادهم»، مؤكدا أنه رغم الجهود التي تنفذ مازال البعض يشكك ولكن الدولة تنفذ وقادرة على المواجهة.

وقال «السيسي»: «والله عمري ما قولت حاجة وماكنتش صادق فيها.. مافيش وعد قولته إلا وربنا ساعدني على تنفيذه».

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس في كلمته كالتالي:

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- أتوجه بالشكر للقوات المسلحة ولكل أجهزة الدولة في مواجهة الأزمة الحالية.

- أدعو الجميع لبذل المزيد من الجهد والإجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة.

- تمكنا من عبور كل الأزمات بفضل التعاون ووحدة الشعب.

- طالبت الحكومة منذ اللحظة الأولى بعدم تفزيع المصريين بشأن الأزمة الراهنة.

- أطالب بعدم ترهيب الشعب والحرص على تناول الموضوعات بموضوعية.

- كل الشكر للأطقم الطبية في ربوع مصر.

- أنزل بدون الشكل المعتاد لمعرفة ما يحدث في شوارع القاهرة بنفسي.

- أتمنى من المصريين المزيد من الحرص والوقاية.

- لا نرغب في تضييق توقيتات الحركة حتى لا تتوقف الحياة في مصر.

- الأمر إذا تطلب توزيع الكمامات على المصريين نوزعها بنصف التكلفة أو دون تكلفة نهائيًا.

- حرصت على ظهور الجميع اليوم بالكمامات لتوصيل الرسالة للمصريين على ضرورة الانتباه لطرق الوقاية.

- تابعت الإجراءات الوقائية وعمليات التطهير والتعقيم في السكة الحديد ومترو الأنفاق.

- مصر حتى الآن في مرحلة آمنة مقارنة بدول العالم المختلفة.

- كل التعازي للوفيات في مصر وخارجها من وراء الفيروس المستجد.