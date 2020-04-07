مرتديًا الكمامة.. السيسي يتفقد عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة (بث مباشر)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المُستجد. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مرتديًا الكمامة، بجانب تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية، من بينها تنفيذ تباعد بين المتواجدين في القاعة. السيسي يتفقد عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة في مكافحة كورونا السيسي يتفقد عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة في مكافحة كورونا

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