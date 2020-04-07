شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر يقترح التبرع بـ6 أشهر من مكافأة النواب لـ«تحيا مصر» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، مقترحا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بخصم 6 أشهر من مكافأة أعضاء مجلس النواب إلى صندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واقترح النائب بالإضافة إلى أعضاء البرلمان، التبرع بمبلغ من العاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب (لمن يرغب منهم) وعددهم 3 آلاف موظف وعامل، على أن يتم تقسيم هذا المبلغ لهم لمدة 6 شهور.

وتكون التبرعات اختيارية وليست إجبارية بالنسبة للعاملين على أن يكون هناك رقم واحد (مبلغ إجمالي) يقدم باسم البرلمان من النواب والعاملين لصندوق تحيا مصر.