شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: أداء القطاع في مكافحة انتشار عدوى كورونا مطمئن بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن النقابة شكلت غرفة أزمات وطوارئ لمتابعة أداء التمريض أثناء مكافحة فيروس كورونا، خصوصا في مستشفيات العزل، كما تتابع النقابة بصورة دائمة ومباشرة حالة الممرضات المصابات بالفيروس، ويتم التواصل معهن يوميا، مؤكدة أن أداء قطاع التمريض في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مطمئن بنسبة 100%.

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وأضافت «كوثر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عدد الإصابات بين أطقم التمريض هو 19 إصابة، وتم شفاء بعضهم، حسب ما وصل للنقابة، حيث إن هذه الأعداد تمت معرفتها عن طريق متابعة غرفة العمليات الخاصة بالنقابة، وأن أعضاء هيئة التمريض المصري متواجدون في ساحات المعركة من أجل المصريين، موضحًة أن هناك نحو 300 ألف ممرض وممرضة مصرية، على استعداد تام لأن يؤدوا واجبهم تحت أي ظروف، وفي كل الأوقات.

وتابعت: «نظمت مديريات الصحة عدة دورات تدريبية، لتنشيط ذاكرة أعضاء طاقم التمريض المشاركين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفيات العزل، حول سبل مكافحة العدوي، خصوصا عدوى فيروس كورونا المستجد، وهناك مجموعة من الممرضين المدربين موجودون في مستشفيات العزل، وكل الممرضين على أتم استعداد لأداء واجبهم».

واختتمت: «تلقينا طلبات تطوع من ممرضين وممرضات، للمشاركة في علاج مصابي فيروس كورونا كنوع من المشاركة لزملائهم في مستشفيات العزل، وأود الإشادة بمجهود وزارة الصحة في مكافحة العدوى، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحيانا تصلنا بعض الشكاوى بوجود نقص في مستلزمات الوقاية من العدوى، وبمجرد مخاطبة الوزارة يتم توفيرها في الحال».